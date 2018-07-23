Минэкономики планирует в августе рассмотреть параметры прогнозов развития областей на 2019 год

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики планирует в августе провести детальное рассмотрение параметров прогнозов социально-экономического развития каждой области Беларуси на 2019 год. Такая информация размещена на сайте Минэкономики, сообщает БЕЛТА.

Рассмотрение прогнозных параметров запланировано в формате выездных заседаний с участием республиканских органов государственного управления.

В Минэкономики с 18 по 20 июля состоялась серия совещаний по защите материалов, представляемых республиканскими госорганами к проекту прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год. Обсуждение проходило под председательством министра экономики Владимира Зиновского с участием руководителей других министерств и концернов. В режиме видеоконференции в защитах материалов участвовали руководители и сотрудники комитетов экономики облисполкомов и Минского горисполкома. Детально обсуждено развитие каждой отрасли экономики, исходя из прогнозируемых условий внешней конъюнктуры, перспектив на экспортных рынках, потенциала и конкурентных преимуществ регионов Беларуси.

Владимир Зиновский подчеркнул, что при формировании планов развития отраслей органы госуправления должны исходить из всех имеющихся ресурсов и факторов роста и ориентироваться на достижение параметров, установленных на 2019 год пятилетней программой социально-экономического развития Беларуси.-0-