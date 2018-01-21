Минэкономики планирует в I квартале рост объема промпроизводства на 2,5%

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики планирует в I квартале 2018 года рост объема промышленного производства на 2,5%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Владимир Зиновский отметил, что в прошлом году экономика только поднималась на траекторию роста, в 2018-м этот рост должен продолжится. "Безусловно, та база, тот задел, которые были в 2017 году, должны дальше приводить к росту экономических показателей. Например, мы в промышленности планируем достичь роста в первом квартале в 2,5%, примерно такой же процент будет в сельском хозяйстве и в сфере транспорта, - сказал Владимир Зиновский. - Это вселяет уверенность, что в принципе мы сможем достичь результатов в 103,5% роста ВВП (по итогам 2018 года - прим. БЕЛТА). Но в первый квартал, поскольку только начало года, планируем рост на 2,1%".

Владимир Зиновский коснулся и некоторых конкретных белорусских предприятий. "Камволь прогнозирует в первом квартале рост более 70%, Оршанский льнокомбинат - там есть некоторые проблемы с сырьевыми ресурсами - но все же на 8-8,5% мы ожидаем рост. Что касается БелДжи - будет произведено 25 тыс. автомобилей. Если действительно будет обеспечен такой рост и сработает неплохо у нас второе совместное предприятие "Юнисон", которое производит легковые автомобили и планирует выпустить 5 тыс. машин, то вот этот рост даст примерно 1% прироста всего промышленного производства", - подчеркнул Владимир Зиновский.

Министр напомнил, что в 2017 году не выполнила целевые задачи строительная отрасль. "Здесь есть несколько причин. Безусловно, присутствует элемент нехватки финансовых ресурсов. Но, наверное, главное - нераспорядительность органов на местах для того, чтобы выполнить даже тот финансовый план, который есть, - подчеркнул Владимир Зиновский. - Финансовый план в прошлом году выполнился на чуть более 80%. Это говорит о том, что все шансы строительство имело для того, чтобы достичь 100% результата, однако не смогло по ряду причин это сделать". Он добавил, что касательно текущего года правительство приняло все решения по развитию строительной отрасли. На его взгляд, в этом году строительство сработает с лучшими результатами.-0-