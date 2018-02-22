Минэкономики предлагает обновить формат общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики предлагает обновить формат работы общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, сообщил сегодня журналистам директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас очень важная задача обновить формат работы не только республиканских общественно-консультативных советов по развитию предпринимательства, но и возобновить работу районных общественно-консультативных советов", - отметил Петр Арушаньянц.

Минэкономики также хочет усилить кооперацию в системе инфраструктуры поддержки предпринимательства. "Сейчас в Беларуси 102 центра поддержки предпринимательства, 25 бизнес-инкубаторов - это система, которая работает в основном по региональному принципу, но очень важно, чтобы они взаимодействовали между собой, реализовывали совместные проекты. Пока этого не хватает. Они должны работать единым фронтом, мы этим займемся в ближайший год", - пояснил директор Департамента по предпринимательству.

По его словам, сейчас завершается работа над новой редакцией проекта указа по лицензированию и единого перечня административных процедур. "Оба документа будут существенно упрощены - как по содержанию, так и по изложению", - уточнил Петр Арушаньянц.-0-