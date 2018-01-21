Минэкономики прогнозирует увеличение числа ремесленников на треть

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики прогнозирует увеличение числа ремесленников в Беларуси на треть. Об этом сообщил министр экономики Владимир Зиновский в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Благодаря принятым в прошлом году документам по либерализации условий ведения бизнеса, число самозанятых увеличивается, констатировал министр. "Мы видим, что число ремесленников подрастет - сейчас их 30 тыс., мы прогнозируем рост еще тысяч на 10", - сообщил Владимир Зиновский.

В этой пятилетке поставлена задача увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40%, и Минэкономики будет к этому стремиться.

Говоря о планируемом росте белорусской экономики в 2018 году, министр пояснил, что для выхода на заданные показатели важны и внутренние резервы, и стабильность на внешних рынках. "Конечно же, мы рассчитываем на внешние рынки. Мировая экономика будет расти на чуть более 3%, примерно на 2% или чуть более - страны Евросоюза, 2,3% - РФ, наш главный партнер. Поэтому есть уверенность, что наши товары будут востребованы на данных рынках, - сказал министр. - Но и, конечно, надо не забывать про внутренний спрос - мы видим, что постепенно все же растет заработная плата, увеличиваются денежные доходы. Мы вправе рассчитывать на рост строительства жилья, в том числе социального, куда население будет вкладывать свои средства, а также на рост товарооборота".-0-