Минэкономики прогнозирует в 2018 году рост рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики прогнозирует в 2018 году рост рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса, заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью газете "Рэспублiка", сообщает БЕЛТА.

"В 2018 году будет переломлена тенденция прошлых лет, когда число занятых в экономике сокращалось. По прогнозам правительства, оно увеличится, а в госсекторе продолжится процесс создания новых рабочих мест. И в результате принимаемых мер по стимулированию деловой активности будет оживление в других секторах. Сегодня у нас в стране можно работать по найму, можно заниматься бизнесом, а можно просто трудиться на себя, не являясь предпринимателем, работая своими руками, то есть быть самозанятым. К слову, Министерство по налогам и сборам за два месяца действия указа по самозанятым гражданам констатирует: их число выросло значительно. А мы ожидаем роста рабочих мест и в секторе малого и среднего бизнеса", - подчеркнул он. Это произойдет в том числе благодаря реализации пакета мер по улучшению делового климата.

В конце прошлого года в Беларуси был принят декрет №8. "Когда говорят, что декрет создан только для айтишников, это совершенно неправильный взгляд на тему. С принятием декрета у нас созданы благоприятные условия для проникновения информационных технологий в промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу и создания на их основе новых бизнес-моделей. Что касается быстрого эффекта, я думаю, что спектр инновационных и высокотехнологичных стартапов, реализуемых в стране, в ближайшие годы существенно возрастет. Причем абсолютное большинство их ориентировано на ведение бизнеса на внешних рынках. Это поспособствует укреплению позиций Беларуси в системе международного разделения труда, причем в наиболее привлекательных нишах", - констатировал министр.

Кроме того, по словам Владимира Зиновского, реализация декрета №8 и развитие в этой связи стартап-движения создают социальные лифты для талантливой молодежи. "Им не понадобится "искать счастье" в других странах, их интеллект и предприимчивость будут работать на благо Беларуси. Это значительный социальный аспект", - заявил он.

Министр прокомментировал и тему криптовалют. "Я думаю, что в ближайшее время в Беларуси, как и в других странах, криптовалюты не смогут полноценно заменить национальные валюты, поскольку они по своему определению не выполняют всех функций денег. По своей сути это, скорее, товар или актив, а не универсальное средство обмена для совершения сделок. Поэтому тем, кто рассматривает криптовалюты как инвестицию, нужно помнить: операции с ними имеют рискованный характер, существует вероятность серьезных потерь", - отметил Владимир Зиновский.

Для экономики Беларуси наибольший интерес представляет технология, на которой криптовалюты основаны, - это технология блокчейн. "Она позволяет реализовывать такие проекты, как смарт-контракты, децентрализованные организации, программируемые активы. Я думаю, что эта технология имеет огромный потенциал, позволит серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления и окажет позитивное влияние на развитие цифровой экономики в стране", - резюмировал он.-0-