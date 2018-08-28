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Минэкономики рассчитывает на рост экспорта услуг в 2019 году до рекордных $9,7 млрд

Экономика 28.08.2018 | 17:05
Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики рассчитывает на рост экспорта услуг в 2019 году до рекордного уровня $9,7 млрд. Об этом сообщил сегодня в Совете Министров журналистам министр экономики Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Основными драйверами роста белорусской экономики в 2019 году останутся инвестиции и экспорт. Инвестиции должны будут расти быстрее ВВП примерно в два раза. "Это сложное задание для наших субъектов хозяйствования, но Br28 млрд, которые мы запланировали привлечь в качестве инвестиций в следующем году, вполне реальны. Мы сегодня видим наполнение на 80% этого задания - 671 проект уже подтвержден", - пояснил Дмитрий Крутой.

Расти быстрее ВВП должен и экспорт товаров и услуг. Причем особое внимание будет экспорту услуг, темп роста этого показателя в 2019 году запланирован на уровне 107,6%. Ключевые услуги (IT, туристические) по прогнозу должны расти еще более быстрыми темпами - 112% к 2018 году. Общий прирост по сектору услуг оценивается в $700 млн. "Впервые получим общую валютную выручку от этого сегмента нашей экономики на уровне $9,7 млрд, - сказал Дмитрий Крутой. - Транспортные, логистические, IT-услуги становятся для нашей экономики "нефтью и газом", которых у нас нет".

В IT-секторе росту будет способствовать декрет №8, в туристической отрасли - проведение II Европейских игр и продление безвизового режима до 30 дней. Конкурентоспособность доказывают и предприятия строительной отрасли, которые выиграли конкурсы и заключат несколько крупных контрактов на строительство дорог и социальных объектов в России.

Дмитрий Крутой напомнил, что темп роста ВВП в 2019 году запланирован на уровне 104% (скорректирован на 0,1 процентного пункта в сторону уменьшения). "Ниже просто невозможно. Это ключевой параметр нашей программы среднесрочного развития до 2020 года. Изменилась немного структура прироста ВВП - примерно 75% прироста мы ожидаем за счет внутреннего спроса и 25% - за счет внешнего", - пояснил министр. Изначально планировалось, что доля экспорта будет немного выше, но изменившиеся буквально в последний месяц внешние условия (цена барреля нефти, снижение темпов развития мировой экономики, уточнение по прогнозу российского ВВП в сторону снижения на 0,8 процентного пункта) заставили внести определенные коррективы.

Доходы населения продолжат расти в увязке с увеличением производительности труда. Акцент будет сделан на том, чтобы зарплаты бюджетников составляли 80% к средней зарплате по экономике, пенсии - на уровне 40% к средней зарплате. "С учетом требований и поручений Президента будут подтянуты доходы в первую очередь низкооплачиваемых слоев населения. Это педагогические работники, воспитатели детсадов, врачи, санитары и так далее", - отметил он. Количество занятых в экономике в 2019 году увеличится на 9-10 тыс.-0-

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заседания, Министерство экономики, экспорт
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