Минэкономики завершает подготовку проекта указа о едином перечне административных процедур

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики завершает подготовку проекта указа о едином перечне административных процедур, сообщил директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц сегодня на XIX Ассамблее деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект документа разрабатывался более года, помощь оказывала Международная финансовая корпорация (IFC).

"Сейчас мы завершаем подготовку проекта указа, где будет единый перечень административных процедур. Он будет базироваться на информационной платформе", - рассказал Петр Арушаньянц. Для функционирования перечня может использоваться технология блокчейн.

Создание единого перечня на информационной платформе позволит в будущем перевести в онлайн еще больше административных процедур.

XIX Ассамблея деловых кругов Беларуси "От возможности к реальности" открылась сегодня в Минске в рамках III Недели белорусского предпринимательства, которая проводится с 22 февраля по 3 марта. Для рассмотрения участникам ассамблеи предложен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018. Основные тематические блоки документа - о честной конкуренции, упрощении налогообложения, региональном развитии, регулировании бизнеса, дебюрократизации и противостоянии коррупции, диалоге бизнеса и власти.-0-