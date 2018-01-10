Минэкономики завершает разработку формы и порядка осуществления деятельности по уведомительному принципу

10 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство экономики завершает разработку формы и порядка осуществления деятельности по уведомительному принципу. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич перед началом заседания общественно-консультативного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство является активным участником процесса внедрения новаций декрета №7 в практику. Мы заканчиваем разработку формы и порядка осуществления деятельности по уведомительному принципу. Проект постановления в ближайшее время внесем в правительство", - отметил Дмитрий Матусевич.

Также, по его словам, идет работа над документом, в котором будет представлен исчерпывающий перечень административных процедур. "Сейчас постановление об административных процедурах занимает 650 страниц. Мы думаем о том, как сделать максимально сжатый документ. Задача сложная, на нее отведено полгода", - добавил замминистра.-0-