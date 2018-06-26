Минэкономики завершило корректировку декрета №10 по инвестдоговорам

26 июня, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики завершило корректировку декрета №10 "О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь" по инвестдоговорам. Об этом сообщила начальник главного управления инвестиционной политики Минэкономики Елена Перминова сегодня во время круглого стола "Международно-правовая практика работы с иностранными инвесторами и возможности улучшения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"В настоящее время Министерство экономики практически завершило работу по корректировке декрета №10 по инвестиционным договорам. Декрет согласован со всеми заинтересованными и внесен в Администрацию Президента", - сказала Елена Перминова.
Обновленный декрет предполагает введение единого максимального размера уплаты неустойки в связи с неисполнением инвестором сроков реализации инвестдоговора. "Минимальные решения могут корректировать на уровне местных органов власти, а вот максимальные будут установлены единые по республике", - отметила она.
"В документ включен отказ от взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка в случае нарушения нормативного срока строительства в период действия инвестдоговора. Закреплено право организаций, реализующих инвестпроекты, выступать в рамках инвестдоговора вместе с инвестором, а также возможность предъявлять государственным органам требования о возмещении причиненных им убытков, - пояснила Елена Перминова.- Предусмотрено введение нормы о признании инвестора и организации, реализующей инвестиционный проект, единственным поставщиком производимых товаров на осуществление заказа из одного источника на срок более пяти лет".
Круглый стол проходит в Фаниполе на базе ЗАО "Штадлер Минск". Инвестиционный проект по организации в Беларуси производства железнодорожного и городского пассажирского электрического транспорта реализован компанией "Штадлер Рейл Групп". В ходе мероприятия обсуждаются примеры успешного вложения иностранных инвестиций в экономику Беларуси, вырабатываются предложения по повышению международной инвестиционной привлекательности страны, а также по совершенствованию законодательства в области внешнеэкономической деятельности. В работе круглого стола участвуют представители Министерства экономики, Министерства промышленности, Министерства иностранных дел, Государственного комитета по имуществу, бизнес-кругов и субъектов хозяйствования.-0-
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