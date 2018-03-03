Минэнерго считает нынешние тарифы приемлемыми для электромобилей

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешние тарифы на электроэнергию позволяют развивать использование электротранспорта в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр энергетики Владимир Потупчик.

"Существующий тариф на электроэнергию гораздо экономичнее, чем заправка бензином или дизельным топливом. Это и является стимулом для использования электромобилей. Электротранспорт сам по себе экономичный. Основные затраты будут связаны с развитием инфраструктуры", - отметил Владимир Потупчик.

Согласно проекту программы развития зарядной инфраструктуры и электромобильного транспорта в Беларуси, количество электромобилей в стране к 2025 году составит по оптимистичному сценарию 32,7 тыс., в том числе 30,82 тыс. легковых электромобилей и 1,88 тыс. электробусов. Для финансирования мероприятий программы предлагается освоение средств республиканского бюджета, прямые инвестиции и средства инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

Использование электротранспорта положительно влияет на окружающую среду благодаря сокращению топливно-энергетических ресурсов на производство бензина и дизеля и, как следствие, дополнительному снижению выбросов вредных веществ.-0-