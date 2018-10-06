Минэнерго смягчило ответственность за безучетное потребление электроэнергии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики смягчило ответственность за самовольное, безучетное потребление электроэнергии. Это предусмотрено постановлением министерства №32 от 19 сентября 2018 года, которое опубликовано на
Документ принят для совершенствования правового регулирования порядка перерасчетов (расчетов) за электрическую энергию (мощность) в случаях ее самовольного (бездоговорного), безучетного потребления, а также при других нарушениях в работе средств учета электроэнергии. Он вносит изменения в инструкцию о порядке таких перерасчетов (расчетов).
"Внесение дополнений и изменений в инструкцию обусловлено необходимостью смягчения мер ответственности юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в случаях выявления энергоснабжающими организациями фактов самовольного (бездоговорного), безучетного потребления электроэнергии (мощности)", - отметили в Минэнерго.
Например, дополнения и изменения предусматривают в том числе установление порядка платы за потребляемую электроэнергию для абонентов (юрлиц и ИП) в случае, если устранить безучетное потребление невозможно в течение одного расчетного периода по объективным причинам (к примеру, отсутствие трансформаторов тока, счетчиков электроэнергии).
Постановление вступит в силу 6 ноября.-0-
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