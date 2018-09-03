Минфин Беларуси 11 сентября проведет аукцион по продаже гособлигаций

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 11 сентября проведет аукцион по размещению государственных долгосрочных именных облигаций, номинированных в белорусских рублях, выпуска №294. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.
Объем выпуска государственных облигаций, номинированных в белорусских рублях, составляет Br100 млн. Аукцион проводится в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
Номинальная стоимость одной облигации - Br1 тыс. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения облигаций в ходе проведения аукциона. Срок обращения гособлигаций - 547 дней. Дата их погашения - 11 марта 2020 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по трем процентным периодам.-0-
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