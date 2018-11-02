Минфин Беларуси 13 ноября проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 13 ноября проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №253 для юридических и физических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Объем дополнительного размещения государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №253 для юридических и физических лиц - $11 млн 317 тыс. Номинальная стоимость одной валютной облигации - $1 тыс. Ставка процентного дохода - 5,5% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 757 дней. Дата их погашения - 6 мая 2026 года. Выплата процентного дохода будет осуществляться в течение срока обращения облигаций 6 мая и 6 ноября начиная с 2019 года. Выплата процентного дохода по последнему процентному периоду - в дату погашения облигаций.-0-