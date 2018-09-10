Минфин Беларуси 18 сентября проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 18 сентября проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №251 для юридических и физических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Объем дополнительного размещения государственных облигаций составляет 20 млн 296 тыс. евро.

Аукцион проводится в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро.

Ставка процентного дохода составляет 3,7%, срок обращения валютных гособлигаций - 2 317 дней. Дата их погашения - 14 ноября 2024 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.-0-