Минфин Беларуси 20 марта проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 20 марта проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №247 для юридических и физических лиц. Информация об этом размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций выпуска №247 был проведен Минфином 6 марта. К нему были допущены 42 заявки от 33 участников со ставками от 2% до 6,5% годовых на общую сумму 98,9 млн евро. По результатам аукциона удовлетворено семь заявок на сумму 25 млн 326 тыс. евро.

Министерством финансов принято решение установить объем государственных валютных облигаций выпуска №247 в размере 50 млн евро, ставку процентного дохода - 3,97% годовых.

Неразмещенный остаток валютных облигаций выпуска №247 составляет 24 млн 674 тыс. евро. Он будет доразмещен в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 20 марта.

Дата погашения валютных облигаций - 16 мая 2024 года, номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро.-0-