Минфин Беларуси 25 сентября проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 25 сентября проведет аукцион по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №251 для юридических и физических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.
Объем дополнительного размещения государственных облигаций составляет 17 млн 383 тыс. евро.
Аукцион проводится в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро.
Ставка процентного дохода составляет 3,7%, срок обращения валютных гособлигаций - 2 317 дней. Дата их погашения - 14 ноября 2024 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4436 BYN
|2.44 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.08 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.1453 BYN
|3.137 BYN
|3.148 BYN