Минфин Беларуси 6 февраля проведет продажу нового выпуска валютных гособлигаций

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 6 февраля проведет аукцион по продаже выпуска государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических и юридических лиц выпуска №246, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Объем выпуска - открытый. Номинальная стоимость одной валютной облигации - $1 тыс. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона. Срок обращения валютных гособлигаций составит 1 753 дня. Дата их погашения - 25 ноября 2022 года.

В сообщении, размещенном на сайте Минфина, приводятся даты выплат дохода по девяти процентным периодам.-0-