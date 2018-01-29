Минфин Беларуси 6 февраля проведет продажу нового выпуска валютных гособлигаций

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 6 февраля проведет аукцион по продаже выпуска государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических и юридических лиц выпуска №246, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Объем выпуска - открытый. Номинальная стоимость одной валютной облигации - $1 тыс. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона. Срок обращения валютных гособлигаций составит 1 753 дня. Дата их погашения - 25 ноября 2022 года.
В сообщении, размещенном на сайте Минфина, приводятся даты выплат дохода по девяти процентным периодам.-0-
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