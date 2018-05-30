Минфин Беларуси 6 июня проведет аукционы по допразмещению валютных облигаций

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 6 июня проведет аукционы по дополнительному размещению государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпусков №247 и №250 для юридических и физических лиц. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.

Объем дополнительного размещения государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №247 для юридических и физических лиц - 391 тыс. евро. Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода - 3,97% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 263 дня. Дата их погашения - 16 мая 2024 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.

Объем выпуска государственных облигаций, номинированных в иностранной валюте, выпуска №250 для юридических и физических лиц - открытый (устанавливается Министерством финансов после проведения аукциона). Номинальная стоимость одной валютной облигации - $1 тыс. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 542 дня. Дата их погашения - 22 мая 2025 года. На сайте Минфина приводятся даты выплат дохода по 14 процентным периодам.-0-