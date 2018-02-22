Минфин Беларуси 6 марта проведет продажу нового выпуска валютных гособлигаций

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси 6 марта проведет аукцион по продаже государственных долгосрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте, для физических и юридических лиц выпуска №247, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Объем выпуска - открытый. Номинальная стоимость одной валютной облигации - 1 тыс. евро. Ставка процентного дохода устанавливается на весь срок обращения валютных облигаций в ходе проведения аукциона. Срок обращения валютных гособлигаций составит 2 263 дня. Дата их погашения - 16 мая 2024 года.

В сообщении, размещенном на сайте Минфина, приводятся даты выплат дохода по 12 процентным периодам.-0-