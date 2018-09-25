Минфин Беларуси будет сотрудничать с информагентством Cbonds

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси и ООО "Сбондс.ру" (информационное агентство Cbonds) заключили соглашение о сотрудничестве. Такая информация размещена на сайте Минфина, сообщает БЕЛТА.
Соглашение предусматривает обмен информационными материалами о выпусках государственных, корпоративных и муниципальных облигаций Беларуси, а также о параметрах и результатах аукционов по размещению (продаже) госбумаг. Министерство финансов Беларуси планирует размещать официальные аналитические и информационные материалы на персональной странице Cbonds Pages.
"Минфин активно работает с инвесторами в облигации Республики Беларусь, используя всевозможные форматы и площадки для предоставления информации и обмена мнениями. Портал Cbonds, который является одним из крупнейших глобальных онлайн-ресурсов по рынку облигаций, станет еще одной информационной платформой для взаимодействия с представителями профессионального сообщества", - отметили в министерстве.-0-
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