Минфин Беларуси заключит соглашения с 4 банками для размещения облигаций на российском рынке

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси заключит соглашения с четырьмя банками для размещения облигаций на российском рынке. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 июля 2018 года №564 "О заключении Соглашения об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Минфин заключит соглашение об оказании услуг по организации эмиссии гособлигаций Беларуси, номинированных в валюте России и эмитируемых на ее территории, с АО "Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (три банка - РФ) и Евразийским банком развития (Казахстан).

Соглашение заключается для подготовки к реализации госзаимствований путем эмиссии на территории России государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств.-0-