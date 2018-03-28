28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минфин не исключает в среднесрочной перспективе снижения ставок подоходного налога и налога на прибыль. Об этом сегодня на международной научно-практической конференции "Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития" заявил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно представленной информации, к основным направлениям совершенствования налоговой системы в среднесрочной перспективе с 2019 по 2021 год относятся снижение ставок прямых налогов (подоходный налог и налог на прибыль), повышение роли косвенных налогов (НДС и акцизы).

Кроме того, возможен пересмотр действующего пакета налоговых льгот и порядка их предоставления, реформа имущественных налогов, решение вопроса о включении в налоговую систему взносов в ФСЗН. Предусмотрена также выработка механизмов защиты социально уязвимых слоев населения.

"К системным задачам относится реализация эффективных инструментов, которые станут основой для формирования необходимого объема ресурсной базы без ущерба для конкурентоспособности экономики. Это те задачи, которые нам предстоит решить в среднесрочной перспективе после текущей корректировки Налогового кодекса", - сказал замминистра.

В складывающейся ситуации, по мнению Дмитрия Кийко, оправданным видится снижение ставок прямых налогов при одновременном усилении роли косвенных. Это, с одной стороны, будет стимулировать инвестиционную привлекательность и обеспечит поддержку малообеспеченных слоев населения, а с другой - повысит стабильность доходов в бюджет. "Такая тенденция полностью совпадает с европейской налоговой политикой. В последние десять лет в Европе растут ставки НДС и снижаются ставки корпоративных налогов. Если брать радикальные варианты, мы можем вообще рассматривать вариант, при котором у нас ставка налога на прибыль и подоходного налога будет установлена на уровне 10%. Но, естественно, будет усилена роль НДС. Мы можем тогда говорить о единой ставке НДС на уровне 20-21%. Но это радикальный вариант, от которого можно отталкиваться и обсуждать. Есть много подвариантов и в одну, и в другую сторону. Но, в принципе, такая система могла бы сбалансироваться", - считает замминистра.

В целом Дмитрий Кийко подчеркнул, что необходимо вести речь о налоговой реформе в Беларуси, к чему подталкивает целый ряд обстоятельств. Он, в частности, упомянул изменение за последние 8 лет структуры доходов бюджета, а именно сужение налоговой базы и поступлений по основным налогам с одновременным смещением доходных источников к конъюнктурным платежам и неналоговым доходам. Их доля в бюджете увеличилась с 2010 по 2017 год с 11,5% до 26%. Кроме того, на фоне невозможности существенного снижения государственных расходов налоговая система страны за последние 10 лет была перенасыщена вынужденными точечными изъятиями средств из экономики. С другой стороны, налоговая система усложнена многочисленными целевыми льготами и специальными режимами, что не всегда приносит ожидаемый эффект в плане экономического роста.

Замминистра финансов также подчеркнул, что важно принимать во внимание сформировавшиеся риски разбалансировки доходной и расходной частей бюджета. В их числе наличие внешних факторов и соответствующей конъюнктуры, долговая нагрузка, несбалансированность Фонда социальной защиты населения, а также ограниченные возможности по сокращению расходной части бюджета. В качестве примера наиболее масштабных рисков он упомянул о завершении в России так называемого налогового маневра, что влияет на формирование доходных источников в Беларуси. "Нашей нефтеперерабатывающей отрасли придется функционировать фактически в режиме мировых цен на нефть, что дополнительно потребует необходимость принятия внутренних компенсационных мер по обеспечению ее эффективности. Речь, прежде всего, о снижении акцизов", - заявил Дмитрий Кийко.

В выступлении замминистра финансов речь также шла о краткосрочных задачах на 2018 год по улучшению качественных характеристик налоговой системы. Среди них предоставление выбора способа уплаты налогов "по оплате" или "по отгрузке", сближение бухгалтерского и налогового учета, налогообложение курсовых разниц, совершенствование порядка применения налоговых вычетов по НДС и условий применения упрощенной системы налогообложения. В числе краткосрочных задач также значится оптимизация прав местных Советов депутатов по установлению коэффициентов к ставкам имущественных налогов, оптимизация действующего порядка в сфере контроля за трансфертным ценообразованием, нормирование отдельных видов расходов для целей исчисления налога на прибыль.-0-