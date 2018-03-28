Минфин не исключает возможности размещения облигаций на азиатском рынке в 2018 году

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси не исключает возможности размещения облигаций на азиатском рынке в 2018 году, сообщил сегодня журналистам заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, планирует ли Беларусь в этом году размещать облигации на азиатском рынке, Юрий Селиверстов отметил, что проработка этого вопроса идет. "Не в таком формате это решается, как с евробондами. Это не точно такой же механизм и алгоритм. Но процесс идет, нам кажется, что конъюнктура сейчас хорошая", - сказал замминистра. Он уточнил, что речь идет о размещении в Китае.

При этом Юрий Селиверстов подчеркнул, что говорить о конкретных сроках размещения пока рано. Объем размещения может составить до $500 млн.

Как сообщалось, в 2018 году Беларусь разместила еврооблигации на $600 млн под ставку 6,2% на срок 12 лет. 52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% - из Великобритании, 17% - стран континентальной Европы, 1% - из Азии. В 2017 году Беларусь разместила еврооблигации в объеме $1,4 млрд. Евробонды были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.-0-