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Минфин прекратил действие лицензии страхового общества "Би энд Би иншуренс Ко"

Экономика 11.04.2018 | 18:10
Фото из архива
Фото из архива

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси прекратило действие специального разрешения (лицензии) на право осуществления страховой деятельности открытого акционерного страхового общества "Би энд Би иншуренс Ко", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минфина.

"Данное решение принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Республики Беларусь собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы", - говорится в сообщении.

С момента прекращения действия лицензии "Би энд Би иншуренс Ко" обязано передать обязательства по ранее заключенным им договорам страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаем возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователям часть страхового взноса пропорционального времени, оставшемуся до окончания страхования, обусловленного заключенным договором страхования. При этом страховое общество также должно исполнить обязательства по осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров страхования.-0-

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лицензирование, Министерство финансов
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