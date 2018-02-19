Минфин рассчитывает на исполнение доходной части бюджета в 2018 году

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов рассчитывает на исполнение доходной части бюджета в 2018 году, сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович в журнале "Финансы, учет, аудит", сообщает БЕЛТА.

"Уточненные оценки по увеличению ВВП на 2018 год как внутри страны, так и со стороны международных экспертов превышают заложенные в бюджете параметры (прогнозируется рост ВВП в размере 2-2,5% против 1,2%). Более того, правительство ставит перед собой еще более амбициозные задачи на текущий год (+3,5%). Поэтому все риски, связанные с невыполнением номинальных уровней ВВП, минимизированы. Аналогичная ситуация сложилась и с другими индикаторами - везде предусмотрен буфер, позволяющий с высокой степенью вероятности рассчитывать на исполнение доходной части бюджета", - отметил первый замминистра. Он обратил внимание, что о реалистичности расчетов свидетельствуют и позитивные итоги января.

При этом Максим Ермолович уточнил, что высокая рисковая составляющая есть только у доходов от экспорта природных ресурсов - калийных удобрений, нефти и нефтепродуктов. "Волатильность цен на мировых рынках может негативно сказаться на поступлениях из этих источников. Однако мы не рассматриваем вероятность наступления данных событий как высокую. Предполагаемая стоимость той же нефти также заложена на консервативном уровне, и каких-либо проблем с этой стороны не ожидается", - пояснил он.

Первый замминистра финансов прокомментировал и тот факт, что серьезную нагрузку на бюджет оказывает необходимость участия в реструктуризации кредитной задолженности отдельных валообразующих организаций и предприятий АПК. "Реструктуризация долгов государственных предприятий не должна оставаться какой-то постоянной статьей расходов бюджета. Организации обязаны оптимизировать затраты, выйти на рентабельную работу, находить новые рынки сбыта. Проще говоря, прошло время субъектам хозяйствования самостоятельно достигать коммерческой эффективности своей деятельности, в том числе рассчитываться по обязательствам перед банками", - заявил он.

Максим Ермолович напомнил, что бюджет принял участие в недопущении системного банковского кризиса в 2015-2016 годах, купировав риски, связанные с неплатежеспособностью предприятий. "Мы обменивали проблемные активы на более качественные государственные бумаги, выдавали прямые бюджетные ссуды и займы предприятиям на погашение кредитов, использовали и иные инструменты, в том числе связанные с агентством по проблемным активам в сельскохозяйственном секторе. Сегодня уровень обслуживаемых кредитов банковского сектора стабилизирован. Пришло время других, более сложных механизмов решения имеющихся у организаций трудностей, которые не предусматривают участие бюджета. Здесь основные надежды связаны с развитием рынка проблемных активов, в первую очередь в сегменте банковских кредитов. В настоящее время разрабатывается комплексный нормативный акт, направленный на создание законодательных рамок для его функционирования", - рассказал он.

Представитель Минфина отметил, что сейчас стоит задача расширить спектр организаций, в том числе за счет введения специальных институтов, которые начнут действовать на рынке проблемных активов. Для этого необходимо создать возможности свободной купли-продажи долгов небанковским сектором (с последующей реструктуризацией таких обязательств), реализации имущества, находящегося в залоге, взыскания имущества.

"Одновременно планируется наделить Агентство по управлению активами дополнительными полномочиями. Полагаем, что структуре не стоит ограничиваться только работой с сельскохозяйственными организациями. Нужно шире смотреть на проблему, так как аналогичные трудности испытывают и субъекты хозяйствования из других отраслей - строительства, промышленности. При этом наращивание компетенций агентства должно происходить не за счет новых бюджетных вливаний, а при помощи иных источников", - констатировал Максим Ермолович.-0-