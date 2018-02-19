Минфин рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович в журнале "Финансы, учет, аудит", сообщает БЕЛТА.

Первый замминистра финансов отметил, что реализуемой программой заимствований на ближайшую трехлетнюю перспективу предусмотрено как погашение госдолга, так и его рефинансирование. "Долги на сумму около $1 млрд в год придется рефинансировать. Благо целенаправленные усилия по выстраиванию отношений и получению доступа на рынки международных заимствований привели к положительным результатам. Беларусь имеет гарантированный выход на рынки Европы, США и России. Вскоре данный список дополнится Китаем. Диверсификация возможностей привлечения внешнего финансирования через выстроенную инфраструктуру международного рынка капитала дает основания надеяться на привлечение $1 млрд ежегодно. Таким образом, денег для своевременных расчетов с партнерами в среднесрочной перспективе у Беларуси хватит", - подчеркнул Максим Ермолович. Он заявил, что по мере общего снижения долга, улучшения портфеля обязательств снизится и соответствующая нагрузка на госбюджет.

По словам первого замминистра, для решения задачи по погашению госдолга в среднесрочной перспективе планируется обеспечить достижение ежегодного профицита бюджета в объеме от $400 млн до $700 млн. "Все сэкономленные деньги в течение трех лет будут направлены на погашение госдолга. Кроме того, на эти цели будут задействованы и валютные остатки средств республиканского бюджета, накопленные за прошлые годы", - рассказал он.

В 2018 году выплаты Беларуси по долговым обязательствам должны составить около $3,8 млрд. Максим Ермолович напомнил, что в бюджетной политике страны делается очень многое, чтобы уровень госдолга не превышал 45% от ВВП. "Еще одно направление нашей работы связано с улучшением качества долгового портфеля. Здесь усилия концентрируются на поиске новых инструментов заимствований, повышении доступности ресурсов, ускорении выхода с государственными облигациями на фондовые рынки", - пояснил он.

В 2017 году Минфин реализовал амбициозную программу заимствований (в том числе $1,4 млрд получено от размещения еврооблигаций). "По ее итогу госдолг в целом вырос на $3 млрд, что позволило создать задел для безусловного выполнения обязательств в 2018 году. На конец прошлого года ЗВР Беларуси составил $7,3 млрд. Данный объем ресурсов Минфин имеет право использовать для любых платежей, связанных с исполнением обязательств перед внешними кредиторами", - резюмировал первый замминистра.-0-

Переговоры с МВФ по новой кредитной программе могут быть возобновлены в 2020-2021 годах - Минфин "Полагаю, реализация комплекса мер экономической политики правительством и Нацбанком позволит в среднесрочной перспективе обеспечить тот необходимый объем структурных изменений, который ожидают от нас в МВФ", - подчеркнул Максим Ермолович.