Минфин разработал стандарты бухгалтерского учета и отчетности для токенов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси разработало Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности "Цифровые знаки (токены)". Соответствующее решение закреплено постановлением ведомства №16 от 6 марта 2018 года, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Стандарт определяет порядок формирования в бухгалтерском учете информации о цифровых знаках (токенах) и обязательствах, возникающих при размещении собственных токенов перед владельцами этих токенов, в организациях (за исключением Национального банка, банков, Банка развития, НКФО, банковских групп, банковских холдингов, бюджетных организаций).

Минфин постановил, что полученные организацией токены принимаются к бухгалтерскому учету в зависимости от способа их получения и предполагаемого назначения. Так, цифровые знаки, приобретенные для осуществления удостоверяемых токенами прав - по дебету счетов "Долгосрочные финансовые вложения" (если срок их обращения превышает 12 месяцев с даты размещения), "Краткосрочные финансовые вложения" (если срок обращения не превышает 12 месяцев с даты их размещения) и кредиту счетов "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", "Прочие доходы и расходы". Если токены приобретены для последующей реализации - по дебету счета "Товары" и кредиту счетов "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", "Доходы и расходы по текущей деятельности".

Токены, которые были добыты в результате майнинга или полученные в качестве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне) принимаются к бухучету по дебету счета "Готовая продукция" и кредиту счета "Основное производство".

Собственные токены, созданные организацией для размещения, к бухгалтерскому учету организации не принимаются.

Минфин также определил подходы к оценке стоимости токенов.

Кроме того, были внесены изменения в несколько стандартов бухгалтерского учета и отчетности, в частности, в стандарты "Индивидуальная бухгалтерская отчетность" и "Консолидированная бухгалтерская отчетность". Ведомством было определено, какая информация подлежит раскрытию в примечаниях к бухотчетности организации, работающей с токенами. В частности, состав токенов по их видам и первоначальная стоимость на конец предыдущего года и отчетного периода.

Как сообщалось, с 28 марта в Беларуси вступает в силу декрет №8 "О развитии цифровой экономики". Документ создает правовые условия для проведения ICO, использования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Беларусь становится первой в мире юрисдикцией с комплексным правовым регулированием бизнесов на основе технологии блокчейн. Декрет не предполагает никаких ограничений и специальных требований к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности операторов криптоплатформ и операторов обмена криптовалют.-0-