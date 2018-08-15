Минфин снизил цены на скупку драгметаллов у населения

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси снижает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц). Это следует из постановления Минфина №57 от 10 августа, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, скупочная цена за грамм золота в изделиях и ломе 375-й пробы уменьшилась с Br25,98 до Br24,54, 500-й пробы - с Br34,64 до Br32,72, 583-й и 585-й проб - с Br40,53 до Br38,28, 900-й пробы - с Br62,35 до Br58,9. Цена на платину в изделиях и ломе за грамм составляет Br42,13 вместо Br49,15.

Понижаются скупочные цены на драгоценные металлы в виде зуботехнической продукции. Так, цена за зубные протезы, элементы зубных протезов с содержанием золота 900/750-й пробы снизилась с Br61,32 до Br57,92, элементы съемных зубных протезов из сплава золота 750-й пробы с платиной и серебром - с Br56,69 до Br53,14. Грамм деталей зубных протезов серебряно-палладиевого сплава стоит Br9,8 вместо Br9,84.

Постановление вступает в силу с 15 августа.-0-