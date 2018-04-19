Минфин установил порядок перечисления заработанных на субботнике средств

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси установило порядок перечисления средств, заработанных на республиканском субботнике в 2018 году. Соответствующее постановление Минфина от 13 апреля 2018 года №21 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, республиканские органы госуправления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные власти, другие организации перечисляют средства, заработанные в день республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых добровольно работниками, включая тех, чья деятельность не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на отдельные банковские счета (балансовый счет 3641) районных и городских исполнительных комитетов.

Если в республиканском субботнике участвуют некоммерческие организации, то по решению их коллективов деньги вносятся наличными на отдельные счета рай- и горисполкомов или перечисляются на текущий (расчетный) счет организации с последующим перечислением на такие счета. Сумма определяется добровольно самими коллективами.

Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют средства, полученные от проведения республиканского субботника, на отдельные счета областных исполнительных комитетов. Облисполкомы и Мингорисполком в свою очередь каждый день перечисляют 50% поступлений на отдельный банковский счет (балансовый счет 3640) Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Республиканский субботник в 2018 году пройдет 21 апреля, руководители госорганов будут работать в этой день на своей малой родине. Как сообщалось, 50% денежных средств, которые облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Минфину, будут направлены Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в целях организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

Оставшиеся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома 50% средств будут направлены на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.-0-