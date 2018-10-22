Минфин в 2019 году планирует разместить на внутреннем рынке гособлигации на $370 млн

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси планирует разместить на внутреннем рынке в 2019 году гособлигации на $370 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.
Проектом закона "О республиканском бюджете на 2019 год" предусмотрено размещение государственных облигаций Беларуси на внутреннем финансовом рынке на общую сумму, эквивалентную $370 млн.
За январь-сентябрь нынешнего года на внутреннем рынке размещены гособлигации на сумму $281,8 млн в эквиваленте, в том числе через Белорусскую валютно-фондовую биржу - $270,3 млн. Закон о республиканском бюджете на 2018 год предусматривает размещение гособлигаций на внутреннем рынке на $400 млн.
В планах Минфина по развитию рынка государственных ценных бумаг - расширение инвесторской базы, обеспечение прямого доступа иностранных инвесторов к размещению через иностранные и международные депозитарии. Наряду с этим будет повышаться прозрачность политики эмитента.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.097 BYN
|2.105 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.205 BYN
|3.219 BYN