Минфин в 2019 году планирует разместить на внутреннем рынке гособлигации на $370 млн

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов Беларуси планирует разместить на внутреннем рынке в 2019 году гособлигации на $370 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Проектом закона "О республиканском бюджете на 2019 год" предусмотрено размещение государственных облигаций Беларуси на внутреннем финансовом рынке на общую сумму, эквивалентную $370 млн.

За январь-сентябрь нынешнего года на внутреннем рынке размещены гособлигации на сумму $281,8 млн в эквиваленте, в том числе через Белорусскую валютно-фондовую биржу - $270,3 млн. Закон о республиканском бюджете на 2018 год предусматривает размещение гособлигаций на внутреннем рынке на $400 млн.

В планах Минфина по развитию рынка государственных ценных бумаг - расширение инвесторской базы, обеспечение прямого доступа иностранных инвесторов к размещению через иностранные и международные депозитарии. Наряду с этим будет повышаться прозрачность политики эмитента.-0-