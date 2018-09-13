Минфин внесет Br5 млн в уставный фонд БНБК для покупки 714,4 тыс. ее акций

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров поручил Министерству финансов в 2018 году внести в виде денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Br5 млн за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для приобретения 714 358 акций этого общества во время закрытой подписки. Это закреплено постановлением Совмина от 12 сентября 2018 года №661, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Государственному комитету по имуществу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия необходимо обеспечить принятие в собственность Республики Беларусь акций, эмитированных в связи с увеличением уставного фонда БНБК в соответствии с постановлением.

Документ вступает в силу со дня его принятия.

БНБК реализует инвестпроект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы. Основная цель - глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин). Проект включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию нескольких производств, административных зданий и инфраструктуры. Общие инвестиционные затраты на проект составляют $733 млн.-0-