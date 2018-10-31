Минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты вырастут с 1 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 ноября в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) произведены перерасчеты минимальных трудовых пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, социальных пенсий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 26 октября 2018 года №79 БПМ с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года установлен в размере Br214,21. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 0,3% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября нынешнего года (Br213,67).

Минимальный размер пенсии по возрасту (назначается лицам, имеющим стаж 25 лет у мужчин и 20 - у женщин) с учетом доплаты в 20% средней заработной платы составит Br216,03.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре-январе составит для людей в возрасте 80 лет и старше Br53,55, для людей в возрасте от 75 до 80 лет - Br40,16. Надбавка для инвалидов первой группы составит Br53,55, пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br26,78.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br235,63, инвалидам с детства II группы - Br203,50, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка - Br182,08, инвалидам III группы - Br160,66, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br107,11, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br171,37 до Br235,63.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, достигнет Br214,21 (в случае ухода за одним таким человеком) и Br257,05 (за двумя и более).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-