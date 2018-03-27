27 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министерство цифровой экономики может быть создано в Беларуси уже в 2018 году. Об этом заявил журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Определенные наработки у нас есть. Создан совет по цифровой экономике, который возглавляет премьер-министр. Мы уже обсуждали этот вопрос на этом совете. Где-то через две недели мы в расширенном составе проведем заседание совета, и ключевой темой будет создание министерства цифровой экономики", - сказал Александр Турчин.

Говоря о сроках создания нового ведомства, он отметил: "Мы ставим себе задачу - этот год, причем не конец, а более быстрыми темпами к этому двигаться".

Александр Турчин также сообщил, что Президент Беларуси полностью поддержал идею о создании нового министерства и поручил правительству внести соответствующее конкретное предложение по данному вопросу - на базе чего создавать, какими функциями будет наделено ведомство.-0-