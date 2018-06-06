Министр ЕЭК заявил правительству РФ о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков направил в правительство России обращение, в котором заявил о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил источник в Евразийской экономической комиссии.

"В связи с указанием Россельхознадзора от 4 июня о введении с 6 июня ограничений на поставку в Россию ряда молочной продукции, производимой на всей территории Беларуси, член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков на заседании Коллегии ЕЭК 5 июня поставил вопрос о неправомерности таких ограничений", - сказал собеседник.

Валерий Корешков подчеркнул, что введение этих ограничений нарушает пункт 5 статьи 58 раздела 11 Договора о Евразийском экономическом союзе, согласно которому государства - члены ЕАЭС имеют право вводить временные ветеринарные или ветеринарно-санитарные меры только тогда, когда есть угроза в части эпизоотического благополучия территории страны союза.

"Валерий Корешков направил обращение в правительство России о несоответствии принятого указания Россельхознадзора праву ЕАЭС и необходимости его отзыва", - подчеркнул собеседник.

Данное обращение адресовано первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.-0-