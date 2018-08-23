Министры энергетики стран ЕАЭС в сентябре обсудят формирование общего рынка газа

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министры энергетики стран Евразийского экономического союза во второй половине сентября обсудят формирование общего рынка газа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам прошедшего в Москве совещания с участием заместителей министров энергетики государств ЕАЭС.

На совещании рассматривался вопрос о разработке единой методологии тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа. "В сентябре озвученные сторонами предложения обсудят министры энергетики, после чего вопрос вынесут на заседание межправсовета", - отметили в ЕЭК.

Работа над программой формирования общего рынка газа ведется с апреля 2016 года. Проект программы одобрила Коллегия ЕЭК, а 27 июля этого года на заседании межправсовета его рассмотрели премьер-министры государств ЕАЭС. По итогам обсуждения у сторон остались вопросы, связанные с тарифообразованием по транспортировке газа, которые было решено дополнительно проработать.

"Из 60 имевшихся у стран союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно, - отметил член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев. - Одним из путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа союза".

Как подчеркнул директор Департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, единая методология позволит выработать общие подходы и механизмы тарифообразования.

"Стороны сошлись во мнении, что необходимо постепенно урегулировать спорные вопросы, чтобы перейти к формированию общего рынка газа союза", - добавили в ЕЭК.-0-