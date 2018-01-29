Минлесхоз планирует увеличить поставки пиломатериалов на экспорт

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства планирует увеличить поставки пиломатериалов на экспорт, сообщил на пресс-конференции министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси с 2016 года экспорт необработанных круглых лесоматериалов запрещен. Однако в связи с природными катаклизмами глава государства в прошлые годы давал разрешение на экспорт определенного количества необработанной древесины. В 2018 году вся древесина уже должна быть переработана внутри страны для поставок на экспорт товара с высокой добавленной стоимостью. "Экспорт организаций Минлесхоза в 2017 году составил $150 млн - это больше, чем в 2016-м. Почти 50% от экспортной выручки составили поставки круглых лесоматериалов, а с этого года их экспорт запрещен. В связи с этим мы ищем, чем восполнить объем экспорта. Разработана программа модернизации деревообрабатывающих цехов при лесхозах. Планируем, что с каждым годом поставки на экспорт пиломатериалов, а также топливной щепы, пеллет, брикетов будут расти", - сказал Михаил Амельянович.

Уже в 2017 году увеличилась доля поставок пиломатериалов на экспорт от общего объема их выпуска. "Мы в прошлом году произвели 900 тыс. куб.м пиломатериалов, из них 600 тыс. куб.м поставили на экспорт", - отметил министр.-0-