Минлесхоз в I полугодии увеличил инвестиции в основной капитал более чем на 50%

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства в первом полугодии увеличило инвестиции в основной капитал более чем на 50%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Объем инвестиций в основной капитал в целом по организациям системы Министерства лесного хозяйства составил Br88,3 млн, что в сопоставимых условиях более 150% к аналогичному периоду прошлого года", - сказали в пресс-службе. Из общего объема инвестиций более Br60 млн направлены в активную часть капитала, то есть на машины и оборудование, которое приносит отдачу.

Основным направлением привлечения инвестиций в отрасли по-прежнему является техническое перевооружение лесозаготовительного производства, удельный вес которого в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает Br39 млн (44%). На втором месте инвестиции в лесохозяйственное производство - более Br23 млн (26,5%), на третьем - инвестиции в развитие деревообрабатывающих производств - Br10 млн (11%).

По итогам 2018 года планируется инвестировать в лесную отрасль Br135 млн.-0-