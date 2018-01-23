Минпром Беларуси и администрация суданского штата Хартум подписали меморандум о взаимопонимании

23 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство промышленности Беларуси и администрация штата Хартум (Судан) подписали меморандум о взаимопонимании на заседании межправительственной белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Хартуме. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве промышленности.

"Сегодня в рамках заседания межправительственной белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству между Минпромом Беларуси и администрацией штата Хартум подписан меморандум о взаимопонимании", - сообщили в Минпроме.

Как рассказали в ОАО "Минский тракторный завод", во время заседания с приветственным словом выступил генеральный директор МТЗ Федор Домотенко. "Беларусь и Судан всегда развивали долговременное и взаимовыгодное сотрудничество во всех сферах, в том числе торгово-экономической. И Минский тракторный завод вносит немалый вклад в это сотрудничество. Среди стран Африканского континента Судан является важным рынком для продукции МТЗ. Доля тракторов производства ОАО "МТЗ" на рынке Судана составляет 6,7% в общем парке сельскохозяйственных тракторов", - отметил он.

После завершения заседания участники отправились к месту проведения Хартумской международной выставки, где состоялось открытие национальной экспозиции Беларуси.

Программой визита запланированы встречи делегации белорусских промышленников с представителями государственных ведомств Судана и исполнительной власти штата Хартум.-0-