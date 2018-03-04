Минпром планирует достичь средней зарплаты в Br1 тыс. в первом полугодии

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности планирует достичь средней зарплаты в Br1 тыс. в первом полугодии 2018 года. Об этом заявил министр промышленности Виталий Вовк в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы планируем за шесть месяцев среднюю зарплату довести до Br1 тыс.", - сказал Виталий Вовк.

По его словам, в 2017 году предприятия Министерства промышленности обеспечили темп рост объемов производства 114,1%. "Но докризисного уровня мы пока еще не достигли - провал был очень серьезный. Тем не менее, есть все предпосылки, чтобы экономика росла, машиностроение двигалось. Считаю, что машиностроение - это локомотив движения вперед. Одно рабочее место в автосельхозмашиностроении дает от 7 до 12 рабочих мест в сопутствующих отраслях", - сказал министр.

Виталий Вовк отметил успехи отдельных предприятий Минпрома. Так, БелАЗ стал вторым в мире производителем тяжелых карьерных самосвалов. "Это 31% мирового рынка, это серьезный успех. Наращивая объемы производства, за прошлый год БелАЗ привлек 900 новых рабочих мест", - сказал он.-0-