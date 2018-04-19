Минпром проведет переговоры с комбанком Молдовы об условиях выдачи кредитов на белорусские товары

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство промышленности Беларуси проведет переговоры по проекту договора правительства с коммерческим банком "Moldova-Agroindbank" А.О. об условиях выдачи кредитов для приобретения в Молдове белорусских товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 14 апреля 2018 года №292, которое официально опубликовано сегодня на
Совет Министров одобрил проект договора в качестве основы для переговоров и уполномочил на их проведение и подписание документа Министерство промышленности совместно с Министерством финансов. БПС-Сбербанк определен банком-агентом по выполнению условий договора.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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