Минсельхозпрод Беларуси снижает рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси снижает минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции с 14 февраля. Такая информация размещена на сайте Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое частично обезжиренное и цельное, сухие молочные продукты жирностью выше 1,5% снижаются на 5 российских рублей. На 20 российских рублей снижается рекомендуемая экспортная цена масла 72,5% и 82,5%.

Цены рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра от 19 июня 2009 года №63р "О создании рабочей группы для ежедневного мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках".-0-