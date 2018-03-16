Минсельхозпрод утвердил критерии оценки степени риска при проведении выборочных проверок

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси утвердило критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных проверок. Соответствующий приказ Минсельхозпрода №60 от 20 февраля 2018 года размещен на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.
Минсельхозпрод утвердил критерии на основании поручения Совета Министров и подпункта 5.1 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Они разработаны для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочных проверок в области государственного надзора за племенным делом, защиты, семеноводства и карантина сельскохозяйственных растений, а также в ветеринарно-санитарном отношении, в том числе при производстве молока и молочных продуктов, убое животных и переработке мяса и мясной продукции, при приеме, хранении и реализации продуктов и сырья животного происхождения и др.
Критерии оценки степени риска при проведении выборочных проверок размещены на сайте Минсельхозпрода.-0-
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