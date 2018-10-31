Минсельхозпрод увеличил рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси увеличило минимальные рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции. Соответствующая информация размещена на сайте Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

С 1 ноября минимальные рекомендуемые экспортные цены на молоко сухое частично обезжиренное и цельное и сухие молочные продукты жирностью выше 1,5%, масло 72,5% и 82,5%, сыры и сырные продукты жирностью выше 45% увеличиваются на 5 российских рублей.

Цены рекомендованы рабочей группой, созданной распоряжением премьер-министра от 19 июня 2009 года №63р "О создании рабочей группы для ежедневного мониторинга реализации молочной продукции на внутреннем и внешнем рынках".-0-