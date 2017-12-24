Минсельхозпроду поручено распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство поручило Министерству сельского хозяйства и продовольствия до 10 января 2018 года распределить 100% тарифных квот на ввоз в Беларусь свинины и мяса птицы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №980 от 20 декабря 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свиного тримминга, обваленного мяса домашних кур и индеек. Согласно документу, тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 4 января 2018 года заявят облисполкомам о потребности в использовании данных тарифных квот для выпуска продукции собственного производства, получаемой в результате переработки (обработки) свинины и (или) мяса птицы на территории Беларуси. При этом будут также учитываться фактические объемы выпуска продукции предприятиями в предыдущие годы и загрузка имеющихся мощностей.

Совместно с облисполкомами Минсельхозпрод должен осуществлять анализ состояния внутреннего рынка мясной продукции и поставок в 2018 году на территорию Беларуси свинины и мяса птицы и информировать Министерство иностранных дел об итогах данного анализа до 28 июля 2018 года и до 28 января 2019 года.

Выдавать лицензии на ввоз свинины и мяса птицы будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Сведения о выданных лицензиях направляются ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство сельского хозяйства и продовольствия и в Министерство иностранных дел. А Государственному таможенному комитету в соответствии с постановлением поручено представлять в эти два министерства в электронном виде ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, данные о выпуске свинины и мяса птицы для внутреннего потребления в 2018 году в рамках тарифных квот на ввоз на территорию Беларуси и вне рамок таких квот. При этом необходимо указывать информацию о зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях и объемах выпуска свинины и мяса птицы.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-