Минск и Москва с ноября начнут отработку механизма компенсации из-за налогового маневра в РФ

12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия с ноября приступают к проработке вопроса размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый тур встреч по налоговому маневру на уровне вице-премьеров начнется с 1 ноября. "А до этого будут рабочие группы работать", - сказал Игорь Ляшенко.

Он добавил, что после завершения налогового маневра в России, когда в Беларусь будет поставляться нефть без компенсаций, страна может рассматривать вопрос поставок из других стран. "Пока существующий механизм поставки предусматривает определенное льготирование цены нефти. Это хорошо для бюджета, хорошо для предприятий", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось, Беларусь и Россия до конца года проработают вопрос размера компенсаций. Как информировал Игорь Ляшенко, у российской стороны есть понимание, что такие компенсации должны быть. Дополнительно будут прорабатываться величина и механизм компенсаций, уточнял вице-премьер. В России в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут предусмотрены внутренние механизмы компенсаций - бюджетные субсидии нефтяникам. В Беларуси подобного механизма сейчас нет. На переговорах обсудят, как унифицировать эти подходы.-0-