6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область первой в стране намолотила 1 млн т зерна на уборочной страде 2018 года. Информация о регионах-передовиках прозвучала в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

К утру 6 августа аграрии Минской области подошли с намолотом 962 731 т при средней урожайности 29,2 ц/га. Было убрано 68% площадей.

В Брестской области уборочная уже на финише - осталось убрать 15% площадей, совсем скоро регион также положит в закрома свой 1 млн т зерна. С текущим результатом в 758 тыс. т тройку лидеров замыкает Гродненская область.

В Гомельском регионе засушливая погода нарушила планы аграриев - здесь убирают всего 20 ц/га в среднем по области.-0-