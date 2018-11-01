Минская региональная таможня в январе-сентябре увеличила перечисления в бюджет на 34%

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня за девять месяцев 2018 года увеличила перечисления в бюджет на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщили БЕЛТА в таможне.

Доля таможни в общей сумме доходов от деятельности таможенных органов Беларуси достигла 53%. МРТ администрирует и контролирует на предмет соответствия законодательству более половины внешнеторговых поставок, осуществляемых в Беларуси. Декларирование товаров в таможне осуществляют 18,5 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. В текущем году их число увеличилось на 12%. Это свидетельствует о росте внешнеторговой активности и создании благоприятных условий для работы бизнес-сообщества.

Ежедневно таможенное оформление в МРТ проходит свыше 1 тыс. партий товаров. "Если мысленно выстроить эти транспортные средства в одну линию, то растянется вереница на 18 км", - отметили в таможне.

Каждый день в среднем более 46 тыс. т экспортных грузов стоимостью более $15 млн и 13 тыс. т товаров, ввозимых в страну, на сумму $38 млн проходят таможенное оформление в МРТ. Минская региональная таможня ежедневно оформляет больше транспортных средств, чем в пиковые дни скапливается в очередях на всей протяженности границы страны.

За период с января по сентябрь 2018 года в таможне зарегистрировано более 350 тыс. деклараций на товары. При этом практически все из них подаются субъектами хозяйствования в электронном виде. Стоимость партий товаров, вывозимых из страны, увеличилась на 22%, а стоимость импорта - на 9%. Более чем в два раза выросло количество оформленных в таможне транспортных средств, ввезенных гражданами для личного пользования.

В МРТ 86% партий товаров помещаются под процедуру таможенного транзита в течение не более 10 минут. Доля партий товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, время выпуска которых не превышает два часа, заметно возросла и составляет 67%.-0-