Минская региональная таможня за I квартал увеличила отчисления в бюджет на 12%

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская региональная таможня за I квартал 2018 года перечислила в бюджет на Br123 млн, или на 12%, больше, чем за IV квартал 2017 года, сообщили БЕЛТА в таможне.

По итогам работы за январь-март доля Минской региональной таможни, одной из крупнейших таможен страны, в общей сумме доходов таможенных органов Беларуси составила более 53%. Наибольший удельный вес в общем поступлении доходов от деятельности таможни приходится на НДС - 49%, вывозные таможенные пошлины - 31%, ввозные - 18%.

Минская региональная таможня в первую очередь контролирует перемещение больших объемов товаров и транспортных средств юридическими лицами - крупными плательщиками таможенных платежей. Декларирование товаров в таможне в отчетном периоде осуществляли более 13 тыс. субъектов внешнеэкономической деятельности. 99% деклараций на товары подавались в электронном виде.

За январь-март 2018 года в таможне зарегистрировано более 110 тыс. деклараций. Количество экспортных деклараций на товары увеличилось на 8%, количество импортных уменьшилось на 3,5%.

В Минской региональной таможне 88% партий товаров помещаются под процедуру таможенного транзита в течение 10 минут.-0-