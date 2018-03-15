"Минскхлебпром" запустит производство снековой продукции

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минскхлебпром" планирует запустить производство снековой продукции в нынешнем году, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Минскхлебпром" Владимир Талайко.

"В структуре общества 6 хлебозаводов, каждый имеет свою специфику и ассортимент, над обновлением которого они постоянно работают. Коэффициент обновления за год составляет около 40% за счет использования нового сырья, новых режимов обработки, - сказал Владимир Талайко. - Кроме того, сейчас в стадии реализации проект по выпуску снековой продукции на хлебозаводе "Автомат" - как элемент модернизации. Уже прошли тендерные торги, заключается договор с поставщиком оборудования. В течение года, думаю, установим его и начнем выпуск нового ассортимента продукции".

Суточный объем производства на новой линии предполагается в пределах 5-6 т.

Руководитель предприятия подчеркнул, что линейка снековой продукции прорабатывалась совместно с маркетологами, чтобы гарантировать востребованность этого по сути импортозамещающего товара. "На прилавках в основном представлена снековая продукция российских и европейских производителей. Мы же предложим новый и довольно широкий ассортимент - для взрослых и детей", - добавил Владимир Талайко.

Кроме того, на хлебозаводе №4 реализуется инвестиционный проект по замене печей на многоярусные с изменением технологических режимов, что также позволит разнообразить ассортимент хлебобулочной продукции. "И на всех хлебозаводах мы локально меняем оборудование - упаковочное, разделочное, то есть постоянно совершенствуемся", - заключил собеседник.

КУП "Минскхлебпром" является одним из основных производителей хлебобулочной и кондитерской продукции в Беларуси. Среднесуточная мощность производства хлебобулочных изделий - 255 т, кондитерских изделий - около 16 т, более 8 т бараночной продукции, около 10 т пряников и печенья. Предприятие активно реализует продукцию на внутренний рынок: заключено около 3,7 тыс. договоров с резидентами Беларуси. Из всего объема производства примерно 60% отгружается на Минск, почти 35% - в регионы. Розничный товарооборот по фирменной торговой сети составляет около Br1 млн в месяц. И еще заключено около 40 контрактов на экспортные поставки преимущественно в Россию, а также в Израиль, Сингапур, Канаду, США, Армению, Грузию и другие страны.-0-