11 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. Минский завод виноградных вин начал поставки своей продукции в Украину, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители предприятия на полях выставки Made in Belarus.

"Выставка Made in Belarus организована для продвижения белорусских товаров на рынок Украины. Минский завод виноградных вин, как лидер рынка алкогольной продукции Беларуси, также принимает участие в данной выставке. Мы представляем широкую линейку продукции - крепкие алкогольные напитки таких брендов, как "Налибоки", "Сваяк", "Старка", а также вина и шампанское", - пояснили на предприятии.

Минский завод виноградных вин принимает участие в выставке Made in Belarus.

Минский завод виноградных вин уже начал поставки продукции на украинский рынок. "Первая поставка осуществлена буквально на этой неделе. Мы начали экспортировать водку среднего ценового сегмента. В дальнейшем планируем расширять ассортимент поставляемой на этот рынок продукции, в том числе и по поставкам водки премиум-сегмента. Кроме того, нам есть что предложить и по другим категориям товаров - у нас очень сильная линейка бальзамов, есть хорошие ликеры", - рассказали представители завода.

К слову, лидер отрасли постоянно работает над расширением объема экспорта продукции и выходом на новые рынки. Так, за 2017 год зарубежные отгрузки были увеличены в четыре раза. "На экспорт уходит каждая четвертая бутылка крепкого алкоголя, выпущенная нашим предприятием, а продукция представлена на рынках 24 стран мира. Она продается в Российской Федерации, Украине, Армении, Казахстане и в странах Прибалтики, Румынии, Болгарии, Грузии, Турции и Чили, Израиле и США, Германии и Вьетнаме. Наши торговые марки также покупает Китай, обладающий поистине неограниченным потребительским рынком. Буквально месяц назад четыре бренда нашего производства стали поставляться в Канаду, вошли в ассортимент магазинов Палаты по контролю за спиртными напитками провинции Онтарио (LCBO)", - отметили представители предприятия.

Продукция Минского завода виноградных вин представлена на рынках 24 стран мира.

Как убеждены на Минском заводе виноградных вин, залог успешной работы с зарубежными покупателями - это высокое качество производимой продукции. Планомерное развитие предприятия и грамотные стратегические бизнес-планы позволили создать в стране три производственные площадки. Сегодня в Минске выпускаются тихие и игристые вина, в Бресте - крепкие спиртные напитки, а в Чашниках - спирт. Кроме того, в Брестском филиале создано производство ароматических спиртов и настоев на натуральном сырье. Таким образом, для производства крепких спиртных напитков на предприятии создан полный технологический цикл - от производства спирта до выпуска конечной продукции. Жесткий контроль на каждом этапе этой цепочки обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели.

Жесткий контроль на каждом этапе этой цепочки обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели.

Результат очевиден - Минскому заводу виноградных вин удалось создать бренд "белорусская водка" и завоевать признание и авторитет на мировых рынках. "Именно качество нашей продукции особенно ценят зарубежные партнеры", - отмечают сотрудники экспортного отдела МЗВВ.

Не удивительно, что Минский завод виноградных вин каждый год привозит награды самых престижных международных конкурсов и дегустаций. Водка "Статут", к примеру, в 2017 году была отмечена в Бельгии на конкурсе Superior Taste Award двумя Золотыми Звездами "За превосходный вкус", а водка "Сваяк" завоевала звезду московского конкурса-дегустации "Продэкспо-2017" и золотую медаль "Продэскпо-2018", золотую медаль международного конкурса International Spirits Challenge 2013 в Лондоне и множество других наград.

Водка "Сваяк" завоевала звезду московского конкурса-дегустации "Продэкспо-2017" и золотую медаль "Продэскпо-2018".

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" уже много лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси, уступая лишь предприятиям, занимающимся переработкой и транспортировкой нефти и газа.

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества".

Участие в выставке Made in Belarus принимают более 50 белорусских компаний.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-